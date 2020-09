Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: trovato l'accordo con il Manchester United per Smalling. Si attende l'ufficialità

La Roma sembra finalmente aver trovato l'accordo con il Manchester United per riportare nella Capitale Chris Smalling. I giallorossi infatti, secondo quanto riportato dal giornalista inglese, avrebbe trovato l'accordo totale per il cartellino del giocatore, che a breve potrebbe sbarcare a Roma e sottoporsi alle consuete visite mediche di rito prima della firma del contratto. L'accordo dovrebbe prevedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 13 milioni più 3.

Done deal! Total agreements between Roma and Manchester United for the permanent transfer of Chris Smalling, contract signed, he will be a Roma player after medical, now we wait the announcements from both clubs. ✍✅ pic.twitter.com/fvVw5Ax4js

— Shaun Irvine (@_shaunirvine) September 10, 2020