Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Smalling continua ad allenarsi a parte aspettando il trasferimento

Chris Smalling rimane in attesa. Il difensore centrale, al pari del compagno Rojo, anche stamattina è arrivato al centro sportivo di Carrington per svolgere una seduta di allenamento a parte rispetto al resto dei compagni. I due, infatti, non rientrano nei piani di Solskjaer e sono in attesa di novità sui loro trasferimenti.

Su Smalling la Roma rimane in pole position, anche dopo l'arrivo di Kumbulla, con la trattativa tra giallorossi e Red Devils va avanti, nel tentativo di abbassare la richiesta di 20 milioni di sterline (circa 22 milioni di euro) degli inglesi.

(thesun.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE