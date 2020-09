Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Arsenal ancora interessato a Diawara

L'Arsenal continua a lavorare sul mercato e, secondo quanto riportato dal portale del quotidiano britannico, non avrebbe smesso di pensare all'acquisto di Diawara, centrocampista della Roma. I Gunners sono certi della partenza di Torreira, che ha deciso di lasciare il club, e per questo motivo si stanno valutando molti profili tra cui quello del giallorosso. La Roma potrebbe instaurare una trattativa, ma dovrà aspettare di capire se il club inglese riuscirà a portare a Londra Thomas Partey, il primo nome in cima alla lista del tecnico Arteta.

