Calciomercato Roma, dalla Turchia: torna l'idea Vida, pronto contratto triennale

Potrebbe arrivare presto un nuovo difensore centrale alla Roma. Dalla Turchia rilanciano il nome di una vecchia conoscenza del club giallorosso. Si tratta di Domagoj Vida, centrale 31enne del Besiktas e della nazionale croata, che era stato seguito anche da Monchi lo scorso anno.

Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva turca la trattativa è in stato molto avanzato. Al giocatore è stato offerto un contratto triennale da 3 milioni l'anno e la dirigenza del Besiktas è al lavoro da giorni per convincere il giocatore ad accettare l'offerta. Nei giorni scorsi c'era stato un sondaggio del West Ham per il giocatore, che poi non ha avuto seguito.

(TRT Spor)