Calciomercato Roma, dalla Turchia: ipotesi permanenza e aumento dello stipendio per Marcao al Galatasaray, deciderà Terim

Circola anche il profilo di Marcao, centrale difensivo classe 1996, dato negli ultimi giorni vicino alla Roma. Come scrivono in Turchia però, il Galatasaray non avrebbe ancora ricevuto l'offerta del club giallorosso. L'ultima proposta della squadra italiana, riferisce il portale, era di circa 13 milioni di euro.

Ma la società turca, che vorrebbe vendere il brasiliano ad una cifra superiore, starebbe considerando di trattenere Marcao ed aumentargli lo stipendio. Sarà l'allenatore Terim a decidere i giocatori che lasceranno il club.

