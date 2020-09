La Roma continua a lavora sul mercato per rafforzare il proprio reparto difensivo. I giallorossi, che hanno come primo obiettivo sempre il ritorno di Smalling, starebbero pensando a Domagoj Vida, difensore croato attualmente in forza al Besiktas. Il giocatore però, come riportato dal portale turco, starebbe aspettando di ricevere un'offerta dal campionato degli Emirati Arabi, dove potrebbe avere un contratto economicamente molto importante.

(fanatik.com.tr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE