Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi in trattativa con Allegri

Dopo l'esordio in campionato ieri contro il Verona (0-0 al "Bentegodi"), irrompe in casa giallorossa il profilo di Massimiliano Allegri - che ieri, col sorriso, ha parlato dell'ipotesi Roma -.

La notizia rimbalza dalla Spagna: secondo il portale sportivo, Dan Friedkin vorrebbe sostituire Paulo Fonseca e non perdere l'occasione di ingaggiare l'ex Milan e Juventus, seguito anche dal Psg. In corso i colloqui col tecnico toscano, che potrebbe subentrare al portoghese prima del match con i bianconeri di Pirlo in programma domenica 27 settembre.

(todofichajes.com)

