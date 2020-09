Spunta un nuovo nome in ottica Roma per rinforzare la corsia destra: si tratta di Max Aarons, terzino inglese classe 2000 in forza al Norwich City. Come riporta il sito dell'emittente tedesca, il laterale - sotto contratto fino al 2024 - avrebbe attirato l'interesse dei giallorossi e del Milan: entrambi i club, inoltre, sarebbero pronti a presentare un'offerta per Aarons. Anche Bayern Monaco e Barcellona avevano seguito il 20enne prima di virare su Sergino Dest dell'Ajax.

(sport.sky.de)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE