Arrivato nell'estate del 2018 nella Capitale, acquistato sotto la direzione sportiva di Monchi, ora Ante Coric, dopo l'avventura all'Almeria, è destinato a lasciare nuovamente la Roma. Il centrocampista croato, come riferisce Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale" in onda sull'emittente televisiva, è pronto a trasferirsi in prestito al VVV-Venlo, società che milita in Eredivisie.

(Sky Sport)