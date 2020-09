Contatti in corso tra Roma e Fiorentina: sul piatto c'è il cartellino di Federico Fazio. Come riportato dal portale web, i due club stanno lavorando per portare l'argentino a Firenze. Fazio infatti, che viene valutato circa 2 milioni di euro, non rientra nei piani di Fonseca e l'obiettivo del club giallorsso è quello di alleggerire il più possibile il monte ingaggi cercando di lasciar partire gli esuberi.

