Il restyling della Roma riguarda senza dubbio anche il reparto difensivo. Mentre si cerca di arrivare a Chris Smalling e si monitora il profilo di Nehuen Perez, qualcosa si muove anche in uscita. Stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato il Cagliari sarebbe in prima linea per perfezionare l'ingaggio di Federico Fazio. Sul centrale difensivo anche la Fiorentina, che non molla la presa per accaparrarselo.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE