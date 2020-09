Volto nuovo per il settore giovanile della Roma che riporta nella capitale il difensore Nicolò Bianchino. Cresciuto a Roma, fu prelevato nella scorsa estate dal Bologna dall'Under 16 della Tor Tre Teste, compagine dilettantistica romana. Ad un anno di distanza, dopo una stagione in Under 17 da protagonista fino allo stop, Bianchino, centrale di piede mancino, approda a Trigoria.

(gianlucadimarzio.com)

