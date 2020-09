Calciomercato Roma: ai dettagli l'operazione Mayoral. Arriverà in prestito con diritto di riscatto

La Roma ha scelto il calciatore che ricoprirà il ruolo di vice-Dzeko: si tratta di Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Levante. Anche oggi ci sono stati i contatti tra giallorossi e blancos, utili a definire gli ultimi dettagli di un'operazione che vedrà il rinnovo di Mayoral con il Real - contratto attualmente in scadenza al 2021 - propedeutico al passaggio in prestito con diritto di riscatto nella squadra della Capitale.

(gianlucadimarzio.com)

