Calciomercato Roma: affare Milik bloccato, anche Dzeko-Juve in standby

Nessun passo avanti per Arek Milik alla Roma e di conseguenza per Edin Dzeko, ieri rimasto in panchina in Verona-Roma, alla Juventus. Come riporta il sito dell'esperto di calciomercato, non si registrano novità tra il Napoli e il polacco - che oggi si è allenato, mentre la squadra era a Parma per la prima di campionato - per risolvere le pendenze economiche.

Inoltre, Napoli e Roma, che oggi con un comunicato ha smentito i dubbi sulle condizioni fisiche di Milik, non hanno trovato il definitivo accordo economico. Dunque la trattativa resta bloccata.

(gianlucadimarzio.com)

