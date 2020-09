Calciomercato Roma: c'è l'accordo con il Verona per Kumbulla. Operazione da 30 milioni di euro sulla base del prestito con obbligo di riscatto

La Roma è vicina all'acquisizione di Marash Kumbulla. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano di Sky Sport ci sarebbe già l'accordo con l'Hellas Verona per portare in giallorosso il classe 2000, in quello che si rivelerebbe un vero e proprio colpo a sorpresa. L'intesa tra il club di Trigoria sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Ulteriori dettagli sulla possibilità di vedere Kumbulla trasferirsi in giallorosso: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'originale', la trattativa sarebbe nata nei giorni scorsi a seguito di una complicazione riscontrata per arrivare a Chris Smalling. Non è escluso, comunque, che i giallorossi, alla fine, portino a termine l'acquisto di entrambi i calciatori. Da non sottovalutare anche il 'peso' economico dell'operazione, che porterebbe nelle casse dell'Hellas una cifra di circa 30 milioni di euro.

Sul difensore è però vivo anche l'interesse del Siviglia, che non molla la presa.

(Sky Sport)