Calciomercato, Pirlo: «Per il centravanti non abbiamo fretta, il mercato è lungo. Difficilmente arriverà Suarez»

Andrea Pirlo non si espone sul prossimo centravanti della Juve, che con molta probabilità sarà Edin Dzeko. L'allenatore bianconero ha risposto così nella sua prima conferenza stampa a proposito di uno dei tasselli che manca alla sua squadra: "Lo stiamo aspettando tutti. Il mercato è lungo, ci sono problemi per qualsiasi squadra. Siamo sereni, non abbiamo fretta", le sue parole. "Suarez? È difficile, guardando i tempi per il passaporto è difficile che possa essere lui il centravanti della Juventus"