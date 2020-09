Contatto tra l'enourage di Arek Milik e gli emissari del Tottenham andato in scena oggi a Milano: le parti si sono incontrate per definire il passaggio dell'attaccante polacco agli Spurs, dopo la trattativa saltata con la Roma. Il summit ha avuto esiti positivi, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, in un confronto che coinvolgerà anche il tecnico del club inglese, Josè Mourinho, ed il presidente, Daniel Levy.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE