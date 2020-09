Il Genoa è alla ricerca di un attaccante e secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato i rossoblù starebbero lavorando all'acquisto di Gianluca Scamacca, accostato nei giorni scorsi anche alla Roma. Il Grifone si sta muovendo per prendere il classe '99 in prestito con diritto di riscatto, in modo da regalare a Maran un'altra pedina per il suo reparto offensivo.

(gianlucadimarzio.com)

