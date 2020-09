Calciomercato, Depay: "So che c'è l'interesse del Barcellona, ma non posso dire altro"

Al centro delle voci di mercato anche Memphis Depay, accostato anche alla Roma. L'attaccante in forza al Lione ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro dopo il match di Nations League di ieri sera tra Olanda ed Italia al canale NOS: "Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede. So che c’è interesse dal Barcellona, ma in questo momento non posso dire altro. Nei prossimi parlerò con il Lione e vedremo. Non ne ho parlato molto con il mio agente".