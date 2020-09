Calciomercato, De Laurentiis: "Milik? Ormai ho deciso che se ci saranno offerte importanti vendo chiunque"

RADIO KISS KISS NAPOLI - "Papastathopoulos? Ci stiamo lavorando, stiamo vedendo. Ma il mercato in uscita e' tutto una risata". Aurelio De Laurentiis conferma l'interesse per il centrale greco dell'Arsenal ma fa capire che prima bisogna vendere e non e' facile. "E' una cosa che mi diverte moltissimo: nel cinema ci si confronta con gente con diecimila palle, nel calcio le palle si gonfiano a dismisura, ognuno si inventa la qualunque e parli con semplici ricattatori. Ma ci ho fatto il callo, quando li sento parlare faccio finta di stare al gioco e voglio vedere fino a che punto di sfacciataggine vogliono arrivare".

In particolare, riferendosi alle possibili partenze di Koulibaly e Milik, De Laurentiis aggiunge: "Ormai ho deciso che d'ora in poi, quando ci saranno offerte importanti, cederemo tutti, anche se stanno con noi da un anno. In questo Paese e in questa Europa che e' in disfacimento totale, io e i tifosi dobbiamo vivere alla giornata, e' quello che ci richiedono, faremo del nostro meglio e le nostre guerre cercando di vincerle sempre. Perche' quando mi avevano offerto 110 milioni di sterline, sono stato scorretto verso la societa' e i tifosi a non cedere Koulibaly".