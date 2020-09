Calciomercato, dalla Spagna: chiuso l'accordo Juventus-Suarez. Ora il nodo è la risoluzione col Barcellona

Ormai blindato l'accordo tra la Juventus e Luis Suarez, almeno secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo. L'unico ostacolo per il trasferimento del centravanti uruguaiano in bianconero è costituito dall'accordo, ancora tutto da trovare, per la rescissione del contratto con il Barcellona.

Un affare che influirebbe in modo determinante, anche se indirettamente, sul mercato della Roma: il passaggio di Suarez alla Juve significherebbe infatti, con ogni probabilità, permanenza in giallorosso per Edin Dzeko, in cima alla lista di preferenze di Andrea Pirlo per il reparto offensivo.

(marca.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE