Calciomercato: accordo tra Depay e il Barcellona

Depay si avvicina al Barcellona: l'attaccante di proprietà del Lione, individuato da Koeman come primo obiettivo per rinforzare i catalani, ha raggiunto un accordo con i blaugrana. Nei giorni scorsi, il presidente del Lione, Aulas, aveva dichiarato che anche la Roma si era informata per Memphis Depay.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL - talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents - no opening bid to Liverpool yet. ?? #FCB #LFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2020