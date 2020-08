Ufficiale: Besuijen all'ADO Den Haag (FOTO)

Dopo tre anni in giallorosso, Vicente Besuijen torna in Olanda - arrivò alla Roma dal Volendam -: l'esterno offensivo classe 2001, in forza alla Roma Primavera di Alberto De Rossi, si trasferisce all'ADO Den Haag, con cui ha firmato un contratto fino al 2023. Ad annunciarlo il club olandese con una nota ufficiale.

(adodenhaag.nl)

