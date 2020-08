Juventus, Pirlo: "Ho parlato con Higuain, il suo ciclo qui è finito". Dzeko rimane un obiettivo

La Juventus nella giornata di oggi ha presentato il nuovo allenatore per la stagione 2020/2021, Andrea Pirlo, che ha tenuto dopo pranzo la consueta conferenza stampa. Il tecnico ha parlato soprattutto della situazione relativa all'attacco della Juventus e alla posizione di Higuain, ufficialmente in uscita sul prossimo mercato. Queste le sue parole: "Con Higuain ho parlato. È una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grandissimo giocatore ma parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. E’ stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono". La Juventus avrebbe come obiettivo di mercato Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, che potrebbe lasciare la Capitale, anche se per Friedkin rimane uno dei giocatori incedebili.