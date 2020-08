Calciomercato, Vagnati (ds Torino): "Sirigu rimane al 100%. Belotti? Può restare qui fino a fine carriera"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Vojvoda e Linetty, è intervenuto anche il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, che ha parlato del futuro di Salvatore Sirigu, accostato anche alla Roma, e non solo. Queste le sue parole:

Percentuali di permanenza di Sirigu?

Dico 100 per cento. Ha un contratto lungo, è un punto fermo dello spogliatoio: non ci sono situazioni diverse dalla sua permanenza al Toro.

Sirigu quindi è fuori dal mercato?

Non lo è mai stato, in realtà. È il portiere della Nazionale, sarei un matto a dire che è sul mercato. È un leader, non è mai stato sul mercato.

Torreira è un obiettivo?

È un calciatore che ha dimostrato in Italia e in Inghilterra le sue qualità, ma in questo momento è difficile. Due anni fa venne acquistato a cifre importanti: noi vogliamo costruire una rosa competitiva, ma dall’altra parte siamo attenti al bilancio.

Vi siete parlati con Belotti?

Lo abbiamo fatto a fine campionato, poche settimane fa. Belotti è innamorato della maglia e della città, la sente lui. Non c’è nessun tipo di problema: per me, Andrea può rimanere qui fino al termine della carriera. Ha ancora due anni di contratto, non abbiamo così esigenze di incontrarsi. Finito il mercato, potremo parlare con Belotti per il rinnovo: e c’è un portone aperto.