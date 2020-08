Calciomercato: si lavora al rinnovo di Hysaj col Napoli

Dopo mesi di voci sulle possibili destinazioni del terzino albanese, in scadenza, Napoli ed Elseid Hysaj lavorano al rinnovo di contratto. A riportare la notizia è Nicolò Schira, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'. L'esterno classe '94 era stato nei mesi scorsi accostato anche alla Roma, che con l'eventuale cessione di Alessandro Florenzi ed il ritorno al Chelsea di Zappacosta dovrebbe intervenire per trovare una pedina in quel ruolo.

