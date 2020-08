Sembrerebbe tutto fatto per il trasferimento di Salvatore Pezzella dalla Roma alla Reggiana, almeno stando a quanto riferisce il sito specializzato sul calciomercato. Il centrocampista classe 2000 di proprietà dei giallorossi, lo scorso anno in prestito al Modena, si trasferirà nel club di Reggio Emilia appena promosso in Serie B, ancora una volta a titolo temporaneo.

