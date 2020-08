Calciomercato Roma: Torreira non convocato per Arsenal-Liverpool di Community Shield

Scelta tecnica o indizio di mercato? E' la domanda che i corteggiatori di Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal, si staranno ponendo in merito alla mancata convocazione dell'ex Samp per la finale di Community Shield contro il Liverpool. L'uruguaiano sembrerebbe in procinto di lasciare i Gunners dopo due anni e fra le squadre accostate al calciatore c'è la Roma, per un affare che coinvolgerebbe anche Amadou Diawara. I giallorossi non sono però gli unici estimatori del classe '96: tra le italiane, Torreira piace infatti anche al Torino.