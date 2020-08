Calciomercato Roma: spunta Perez per la difesa. Su Fazio ci sono Cagliari e Fiorentina

Spunta un nome nuovo per la difesa della Roma: si tratta di Nehuen Perez, di nazionalità argentina. Classe 2000, è di proprietà dell'Atletico Madrid ma nella scorsa stagione ha giocato in Portogallo, al Familicao. Considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo dell'Argentina, per i giallorossi è un obiettivo, nonostante Smalling resti la priorità.

Da un difensore argentino che potrebbe arrivare ad uno che è già a Trigoria: si registra un interesse del Cagliari per Fazio, con la Fiorentina che ha effettuato un sondaggio.

(gianlucadimarzio.com)

