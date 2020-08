Calciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Pau Lopez. Per Fazio offerte anche da MLS e Qatar

La Roma si rifà il look in difesa: dopo Juan Jesus, prossimo all'intesa con il Cagliari, destinato a partire anche Federico Fazio. Di ieri la notizia di un interesse del Villarreal per il centrale argentino, al quale però non mancano le offerte. Secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira, per Fazio ci sono richieste anche dagli Usa e dal Qatar.







Sempre per la difesa, previsti movimenti anche per il portiere: in uscita Pau Lopez, per il quale si segnala un sondaggio del Valencia. Olsen interessa a Celtic e Bayer Leverkusen, confermata inoltre la pista Sirigu. Il portiere del Torino ha già dato la sua disponibilità.