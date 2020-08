Calciomercato Roma, rinnovo più vicino per Zaniolo: pronto un prolungamento fino al 2025

Le strade della Roma e di Nicolò Zaniolo non si divideranno per molto tempo. Il giovane talento giallorosso è al centro del progetto tecnico e societario della nuova proprietà, targata Friedkin, e per questo motivo la società è pronta a blindarlo per evitare di perderlo. Come riportato dal portale di calciomercato, per Zaniolo sarebbe pronto un rinnovo di contratto che lo legherà a colori giallorossi fino al 2025. Ci sarebbero dei dettagli da limare prima della firma, ma la volontà è quella di continuare insieme.

(tuttomercatoweb.com)

