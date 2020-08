Calciomercato Roma, retroscena Perotti: svanito nel nulla l'interesse di Al Shabab, Al Nasr e Al Nassr

Arrivano nuovi dettagli sulla situazione di mercato di Diego Perotti, trequartista della Roma dato in partenza nella prossima sessione di calciomercato. In particolare, per l'argentino nelle scorse settimane si è parlato di un interesse manifestato da club arabi e turchi. A riportare un retroscena sulla questione è Flavio Maria Tassotti, giornalista di Tele Radio Stereo, che in un tweet racconta dell'approccio di Al Shabab, Al Nasr e Al Nassr: l'interesse manifestato da tutti e tre i club, però, sarebbe poi svanito in un nulla di fatto.

