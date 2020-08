La Roma cerca un volto nuovo per la porta e nelle ultime ore ha fatto un tentativo per Alex Meret. Già vecchio obiettivo di mercato dei giallorossi, che si sono nuovamente fatti avanti. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo i capitolini hanno proposto uno scambio di prestiti al Napoli: Meret in giallorosso in cambio di Pau Lopez, che nella fase finale della stagione non ha convinto. Risposta negativa da parte di De Laurentiis.

(Il Messaggero)