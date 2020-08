Diego Perotti e il Fenerbahce non si sono ancora detti sì ufficialmente. La trattativa, impostata su 1 milione e 700 mila euro a favore dei giallorossi, è in ballo ma non ancora definita e il calciatore argentino non è in Turchia per visite mediche e firma, come attesta lo scatto che lo ritrae in vacanza a Ibiza con la famiglia e l’ex compagno al Siviglia Nico Parejo

