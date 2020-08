Continua la trattativa tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik, in un'operazione che coinvolge anche Under e Riccardi e che libererebbe Dzeko alla Juventus. L'intoppo in questo momento è rappresentato dal Napoli, che oltre ai cartellini di Cengiz Under (col quale si tratta per l’ingaggio) e Riccardi, ha chiesto un conguaglio cash di 20 milioni di euro, mentre i capitolini sono disposti a spingersi fino a 8-10.

(calciomercato.it)

