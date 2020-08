Calciomercato Roma, per Milik i giallorossi offrono venti milioni più Under

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei ruoli in cui i giallorossi vogliono rafforzarsi è l'attacco, per questo motivo l'asse di mercato tra Roma e Napoli per Milik in questo momento sembra essere molto attivo. L'attaccante polacco voleva la Juventus, ma l'esonero di Sarri sembra aver complicato le cose lasciando ai giallorossi campo libero. La Roma per arrivare al giocatore, come scrive oggi su Twitter il giornalista Niccolò Ceccarini, sembra aver offerto al Napoli venti milioni di euro più il cartellino di Under, giocatore che piace molto alla squadra azzurra.

