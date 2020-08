Calciomercato Roma: per Dzeko la Juventus mette sul piatto un biennale da 7,5 mln

Continua il pressing della Juventus su Edin Dzeko, considerato da Pirlo l'erede perfetto di Gonzalo Higuain. Come scrive il portale di calciomercato, i bianconeri sono pronti a garantire al bosniaco lo stesso ingaggio percepito alla Roma: 7,5 milioni di euro a stagione per due anni. La volontà del numero e della sua famiglia, anche per via del terzo figlio in arrivo, non sarebbe quella di lasciare Trigoria, anche se quella della Juventus sarebbe l'ultima possibilità per l'attaccante di vincere qualcosa di importante. È atteso comunque l'incontro tra Dzeko e Fienga, non andato in scena ieri per la presenza del Ceo a Milano.

(calciomercato.it)

