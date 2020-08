Calciomercato Roma, ottimismo per Kolarov all'Inter: nelle prossime ore incontro tra i club. Ai giallorossi conguaglio economico o opzione su un giovane

Aleksandar Kolarov viaggia a vele spiegate verso l'Inter. Come riporta l'emittente satellitare, infatti, il trasferimento del serbo in nerazzurro potrebbe concretizzarsi nel giro di poche ore. L'Inter infatti ha trovato l’accordo con il nuovo agente del terzino Alessandro Lucci. Nelle prossime ore Marotta dovrà incontrare la Roma per chiudere la trattativa. La società di proprietà di Zhang è ottimista.

(sky sport)

Come aggiunge Gianluca Di Marzio, l'agente del serbo Alessandro Lucci sta lavorando per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter. Si lavora dunque ad un conguaglio economico o un diritto di opzione su un giovane.

(gianlucadimarzio.com)

