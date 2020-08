Calciomercato Roma: offerto Papastathopoulos

Il primo obiettivo per la difesa della Roma resta il ritorno di Chris Smalling, ma non sono escluse ulteriori alternative. Sfumato Vertonghen, andato al Benfica, spunta una nuova idea per la difesa, che è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Stando alle ultime indiscrezioni una delle possibili alternative al centrale inglese è Sokratis Papastathopoulos. L'ex difensore di Milan e Genoa è stato proposto al club giallorosso da alcuni intermediari. Il 31enne nazionale greco, ora all'Arsenal, è in scadenza di contratto nel 2021.

(Il Messaggero / Gasport)