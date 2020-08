Calciomercato Roma, niente Fiorentina per Florenzi: ai viola non interessa

Il futuro di Alessandro Florenzi continua a rimanere incerto. Il giocatore è tornato nella Capitale e il suo agente, insieme alla Roma, continua a lavorare per capire dove potrà giocare il 24 giallorosso nella prossima stagione. Florenzi non sembra rientrare nei piani del tecnico Fonseca e per questo motivo sarebbe sul mercato. Come riportato però dal giornalista Flavio Maria Tassotti, quello che oggi sembrava esser stato l'incontro con la Fiorentina in realtà sarebbe un nulla di fatto. Il club viola infatti non è interessato al giocatore.