Il Milan guarda in Francia per il ruolo di esterno offensivo. Stando a quanto riportato dal sito francese, infatti, i rossoneri avrebbero puntato Denis Bouanga del Saint Etienne. Sul classe '94 non ci sarebbe però soltanto l'interesse dei rossoneri: negli ultimi mesi il calciatore è infatti stato accostato anche alla Roma.

(le10sport.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE