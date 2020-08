Il futuro di Kolarov potrebbe non essere alla Roma. Nonostante il rinnovo di contratto, sul giocatore è piombata l'Inter come scrive l'edizione online del quotidiano sportivo. Kolarov, che ha cambiato procuratore per questa sessione di mercato, è un pallino di Conte che lo vorrebbe nella sua difesa a 3, ruolo ricoperto nell'ultimo spezzone di stagione alla Roma.

L'Inter ha già l'accordo col calciatore e adesso cercherà un'intesa con la Roma.

(gazzetta.it)

