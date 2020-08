Calciomercato Roma, l'Inter offre 50 milioni per Zaniolo: per i giallorossi è incedibile. "No" anche alla Juve

Nicolò Zaniolo continua ad essere il grande sogno di mercato dei principali club italiani e non. Come scrive su twitter Ilario Di Giovambattista, infatti, l'Inter avrebbe messo sul piatto 50 milioni per il classe '99, 5 all'anno al giocatore. La Roma però ha alzato un muro, considerando Zaniolo incedibile anche per via della forma volontà del ragazzo di rimanere in giallorosso. A provarci è stata anche la Juventus, offrendo 20 milioni più 3 giocatori: sempre irremovibile la Roma.

L' @Inter ha offerto 50Mln di euro per #Zaniolo e 5mln l'anno al giocatore. La #AsRoma ha alzato un muro invalicabile anche grazie alla ferma volontà del calciatore di restare nella Capitale.

La #Juve ha offerto tre giocatori più 20mln, stessa risposta. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) August 28, 2020