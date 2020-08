Calciomercato Roma: Leverkusen su Schick per rimpiazzare Havertz. Pronta un'offerta di 30 milioni

Continua il tormentone Patrick Schick in casa Roma: l'attaccante ha trascorso l'ultima stagione al Lipsia facendo vedere buone cose, ma il club della Red Bull non sembra intenzionato a sborsare la cifra pattuita con i giallorossi per il riscatto definitivo del calciatore.

Secondo quanto riferisce il sito specializzato, però, sull'attaccante ceco sarebbe forte l'interesse del Bayer Leverkusen: le 'aspirine' sono vicine ad incassare una grossa somma di denaro dal Chelsea per la cessione di Havertz, e Schick è stato individuato come papabile sostituto.

Non solo il Leverkusen, però: attenzione anche all'Hertha Berlino che in attacco potrebbe perdere Piatek.

(calciomercato.it)

