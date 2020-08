Calciomercato Roma: l'entourage di Riccardi smentisce il 'no' al Napoli

Nelle ultime ore si era parlato di possibili dubbi da parte di Alessio Riccardi, giovane di proprietà della Roma, su un eventuale passaggio al Napoli. Come riferisce su Twitter Filippo Biafora, invece, dall'entourage del classe 2001 arriva una secca smentita sull'ipotesi di un rifiuto alla destinazione. Riccardi potrebbe essere una delle contropartite tecniche, insieme ad Under, per portare alla Roma Milik.