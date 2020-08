Calciomercato Roma: l'entourage di Kumbulla smentisce contatti con i giallorossi

La Roma sta tentando di chiudere l'affare Smalling per portare il centrale inglese a Trigoria a titolo definitivo. La riuscita dell'operazione, però, non è ancora scontata, così i giallorossi si guardano intorno per identificare un profilo alternativo a quello del calciatore di proprietà del Manchester United. Nelle ultime ore era stato accostato alla Roma il nome di Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona classe 2000 che ha attirato le attenzioni di diversi club.

Non ci sarebbero stati contatti, però, tra la Roma e l'entourage del calciatore, almeno secondo quanti riferisce John Solano in un tweet. Sul giovane sarebbero comunque puntati gli occhi di 3 club italiani e 2 stranieri.