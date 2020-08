Markus Krösche, ds del Lipsia, ha parlato ai media tedeschi della situazione di Schick, nelle ultime ore dato in direzione Bayer Leverkusen. Queste le sue parole: "Il nostro obiettivo è quello di confermare sia Schick che Angelino. In questo momento siamo più vicini a un accordo con il Manchester City che con la Roma. In ogni caso, già adesso possiamo contare su una rosa di alto livello".

(Kicker)