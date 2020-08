Tutto pronto o quasi per il passaggio all'Inter di Aleksandar Kolarov. C'è un ultimo ostacolo da superare, relativo però alla durata del contratto che legherà al club nerazzurro il terzino. Già raggiunta l'intesa con la Roma per il trasferimento, l'Inter al giocatore ha offerto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Kolarov, tramite il suo nuovo agente Alessandro Lucci, ha invece chiesto un biennale.

(gianlucadimarzio.com)