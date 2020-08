Calciomercato Roma, in stand-by la trattativa con il Talleres per Bustos

La Roma continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con molti giocatori da dover piazzare in uscita ma soprattutto con giocatori necessari per rinforzare la rosa di mister Fonseca. Sembra rallentare però la pista che portava a Bustos, giocatore del Talleres, e che sembrava essere un obiettivo concreto per giallorossi. Come si può leggere da tweet del giornalista Flavio Maria Tassotti infatti: "Per Bustos tutto fermo: l'ultimo contatto tra Roma e Talleres risale a un mese fa".