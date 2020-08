Calciomercato Roma, in caso di partenza di Zaniolo i giallorossi pensano a Chiesa

La Roma ha deciso di blindare i propri gioielli, tra cui Nicolò Zaniolo, ma il mercato non da mai nulla per scontato. Per questo motivo i giallorossi nonostante abbiano a parole blindato il talento avrebbe deciso di organizzare un piano di riserva in caso di cessione. Per questo motivo, come riportato da quotidiano fiorentino, la Roma starebbe pensando a Federico Chiesa della Fiorentina. Sembra solo un'idea, ma potrebbe diventare realtà se la Roma dovesse incassare i soldi offerti per Zaniolo, che potrebbero essere una cifra molto elevata.

(La Nazione)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE